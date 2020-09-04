Из нового КоАП могут исключить штрафы для граждан до 7 тыс. рублей за отказ от вакцинации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минюст России рассматривает вопрос об исключении из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норм о штрафах граждан до 7 тыс. рублей за отказ от обязательных профилактических прививок и медицинских осмотров. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой ("Справедливая Россия").

Часть 4 статьи 10.1 нового проекта КоАП предусматривает ответственность за нарушение законодательства в области "организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан". Она устанавливает штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей; для должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

"В целях учета замечаний и предложений граждан относительно редакции части 4 статьи 10.1 проекта КоАП, поступивших в Минюст России по итогам публичного обсуждения проекта КоАП, в настоящее время рассматривается вопрос об исключении части 4 из статьи 10.1 проекта КоАП с одновременным приведением формулировки части 1 данной нормы в соответствие с формулировкой части 1 статьи 6.3 действующего КоАП", - говорится в ответе Минюста, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. Часть 1 статьи 6.3 содержит общую формулировку о "нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий". При этом сумма штрафов по сравнению с частью 4 статьи 10.1 нового проекта кодекса значительно ниже - 100-500 рублей для граждан; 500-1 000 рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей; 10-20 тыс. рублей для юридических лиц.

В министерстве также пояснили, что отказ гражданина от профилактических прививок исключает для него административную ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 10.1 проекта нового КоАП, но вместе с тем может повлечь наступление иных правовых последствий. "К таким последствиям относится, например, отказ в приеме граждан на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями", - указали в Минюсте. При этом допуск к работе лиц, не прошедших обязательную вакцинацию, будет являться основанием для штрафов работодателей. "Таким образом, целью введения административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 10.1 проекта КоАП, в первую очередь являлось правовое воздействие на работодателей", - подчеркнули в ведомстве.

Штрафы за отказ от вакцинации

15 июля Епифанова направила на имя главы Минюста Константина Чуйченко письмо с просьбой разъяснить ответственность за отказ от обязательных прививок в проекте нового КоАП. Парламентарий сослалась на поступившее в Госдуму "коллективное обращение по поводу нарушения конституционных прав граждан введением обязательной вакцинации".

В конце мая заместитель министра юстиции РФ Денис Новак пояснял, что проект нового КоАП предусматривает ответственность за отказ от вакцинации только для лиц из профессиональных групп риска, и речь не идет о гражданах, прививающихся в рамках национального плана прививок.