Президент Палестины на 30 дней продлил режим ЧП в рамках борьбы с коронавирусом

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения в рамках борьбы с коронавирусом продлен на месяц на всех палестинских территориях. Соответствующее распоряжение, как передает агентство WAFA , подписал в пятницу президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Президент Махмуд Аббас издал президентский указ, в котором объявил о чрезвычайном положении на палестинских территориях сроком еще на 30 дней, начиная с 4 сентября", - говорится в его сообщении.

По данным властей, к настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на палестинских территориях достигло почти 33 тыс., свыше 22,3 тыс. выздоровели, 192 пациента скончались. Только за минувшие сутки было выявлено более 800 новых заболевших, трое умерли.

Первые случаи заражения на Западном берегу реки Иордан были отмечены в начале марта. По мере распространения заболевания власти неоднократно вводили жесткие профилактические меры, в том числе закрывая города, отменяя массовые мероприятия и ограничивая передвижение людей. В конце мая было объявлено о завершении карантина, однако позднее из-за повторных вспышек палестинское руководство вновь вынуждено было прибегать к серьезным ограничениям.