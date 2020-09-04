Сотрудники Московской консерватории проведут мастер-классы для чувашских студентов

ТАСС, 4 сентября. Сотрудники Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского проведут мастер-классы для студентов Чувашского государственного института культуры и искусств (ЧГИКИ) в 2021 году. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова сообщила на встрече с сотрудниками и студентами Чувашского государственного института культуры и искусств, что Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского станет наставником для ЧГИКИ", - отметили в пресс-службе.

По информации администрации главы республики, серию мастер-классов для преподавателей и студентов вуза в следующем году готов провести выдающийся пианист, народный артист России Владимир Овчинников. Поделиться опытом также готов известный дирижер, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев.

"Я думаю, что это будет абсолютно новым этапом для вас и поможет переформатировать, перезагрузить работу вуза", - процитировали Ярилову в пресс-службе администрации главы республики.