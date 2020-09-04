Вузы Чувашии и Краснодарского края реализуют совместные научные проекты в сфере культуры

ТАСС, 4 сентября. Чувашский государственный институт культуры и искусств и Краснодарский государственный институт культуры в пятницу заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает обмен студентами по образовательным программам и ведение совместных научных проектов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики по итогам встречи заместителя министра культуры Российской Федерации Ольга Яриловой с преподавателями и студенческим активом Чувашского института.

"В формате видеоконференции состоялось подписание договора о сотрудничестве Чувашского государственного института культуры и искусств и Краснодарского государственного института культуры. Подписи под документом поставили ректоры вузов Наталья Баскакова и Сергей Зенгин", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, стороны договорились сотрудничать в реализации совместных научных проектов, организации общих академических и научных мероприятий, проектов, акций, художественных мероприятий. Взаимодействие также предполагает обмен студентами, преподавателями и научными сотрудниками.

"Чувашский институт культуры получил нового партнера, и мне кажется, что это будет очень полезно как для коллектива, так и для тех ребят, которые здесь обучаются. Вы приобретаете новые возможности, которые позволят динамично двигаться вперед и повышать свою квалификацию", - привели слова врио главы Чувашии Олега Николаева в пресс-службе.