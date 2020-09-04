{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Всего в столице умерли 4 878 человек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11 и составило 4 878. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 4 878 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве зафиксировано более 265 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились свыше 219 тыс. пациентов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Российском центре науки и культуры в Марокко впервые прошел "Диктант Победы"
Акция проходила в основном в онлайн-формате
Читать полностью