В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11 и составило 4 878. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 4 878 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве зафиксировано более 265 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились свыше 219 тыс. пациентов.