В Российском центре науки и культуры в Марокко впервые прошел "Диктант Победы"

РАБАТ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Международная акция "Диктант Победы", посвященная истории Великой Отечественной войны, прошла в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Рабате. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС его директор Василий Чечин.

"В РЦНК в Рабате впервые прошел исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны - "Диктант Победы". Его организаторами выступили Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Россотрудничество, Общероссийская общественная организация "Российский союз ветеранов" и Рособрнадзор", - отметил он.

"За 45 минут участники ответили на 25 вопросов об основных событиях Великой Отечественной войны. Отдельный блок заданий был посвящен вкладу жителей того или иного континента в Победу над фашизмом", - продолжал Чечин.

"В этом году в связи с пандемией коронавируса "Диктант Победы" проходил в основном в онлайн-формате. Но в то же время в здании РЦНК была зарегистрирована площадка, на которой можно было принять участие в написании диктанта с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", - добавил директор центра.

"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции тогда приняло более 150 тыс. человек. В этом году "Диктант Победы" проходит в России и в 75 странах мира.