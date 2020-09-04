В Тверской области возобновляется работа развлекательных центров и детских игровых комнат

ТАСС, 4 сентября. Боулинги, детские игровые комнаты и развлекательные центры в Тверской области, закрытые из-за пандемии коронавируса, смогут возобновить работу с 5 сентября с некоторыми ограничениями. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Игорь Руденя, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 5 сентября 2020 года снимается ряд ограничений, временно установленных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. С этой даты возобновляется работа боулингов, детских игровых комнат, развлекательных центров, компьютерных клубов при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Так, заполнение детских игровых комнат, развлекательных центров и компьютерных клубов посетителями должно составлять не более 50% от установленной вместительности объектов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Также с 5 сентября допускается проведение публичных слушаний и общественных обсуждений при условии, что места в помещениях будут заполнены не более чем на 50%.

Режим повышенной готовности введен в регионе с 17 марта, с 24 июня ряд ограничений сняли. Возобновлена работа объектов торговли, общественного питания, потребительского рынка, сферы услуг, гостиниц и других объектов туристической сферы, стоматологических и частных медклиник. Разрешено проведение автобусных экскурсий, посещение музеев, поисковая деятельность, открыты образовательные организации, детские загородные лагеря. Посещение кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений возможно при соблюдении требований профилактики, жителям по-прежнему рекомендуется носить маски при посещении общественных мест, пожилым гражданам - соблюдать режим самоизоляции.

По данным регионального оперативного штаба на 4 сентября, в Тверской области с начала пандемии зарегистрировано 5 500 случаев заражения, 23 - за последние сутки, выздоровели 4 269 человек, умерли 202 пациента.