Путин выступит в Москве на Дне города

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит в субботу, 5 сентября, на Дне города Москвы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы", - сообщил представитель Кремля, назвав этот праздник очень важным.

В преддверии Дня города глава государства по видеосвязи пообщался со столичным мэром Сергеем Собяниным. На встрече политики обсудили социально-экономическое развитие Москвы, сделав особый акцент на вопросе строительства. Президент заметил, что ввод в столице транспортных объектов, развязок, новых станций метро вызывают у него радость и гордость.

"Она [Москва] действительно, надо это просто сказать без всяких стеснений, выгодно отличается от многих других мегаполисов мира, в хорошую сторону отличается", - подчеркнул Путин, отметив, в частности, усилия команды мэра Собянина по повышению уровня жизни в городе.

По мнению главы государства, "от того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей страны".

Годом ранее российский лидер признался, что любит Москву - "город, который всегда устремлен в будущее", "кипучий, деловой", но при этом "радушный город и гостеприимный". По его мнению, Москва, "открывая огромные возможности для самореализации, отторгает равнодушие и косность, требует постоянного развития, освоения нового, полной отдачи от всех, кто здесь живет и работает". Путин отметил тогда, что за последние годы для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств Москвы было сделано очень многое.

"Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль - нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся", - подчеркнул президент, открывая торжества по случаю 872-летия Москвы.

Мероприятия Дня города

В этом году празднование 873-летия Москвы назначили на 5 и 6 сентября, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, из-за продолжающих действовать ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса, проводиться не будут.

Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Основной темой празднования станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая открылась 1 сентября.

Кроме того, в городских парках и на районных фестивальных площадках для гостей подготовили уникальные арт-объекты, исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения, вдохновленные главными музейными экспонатами столицы. Также планируется провести программы от московских музеев, которые перенесут гостей в далекое прошлое, позволят прикоснуться к произведениям искусства и расскажут о природных богатствах, чудесах науки и техники.