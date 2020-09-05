Туроператоры опубликовали правила въезда для россиян в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Египет, Мальдивы и ОАЭ потребуют с россиян отрицательный результат теста на коронавирус за 72 или 96 часов до прилета, говорится в сообщении "Вестника АТОР" . 3 сентября Россия возобновила на взаимной основе международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю в Дубай и на Мальдивы, в Каир — три рейса в неделю.

"Авиасообщение с курортами Египта - Шарм-эль-Шейхом, Хургадой и другими Россией не открывалось. Попасть туда можно будет только из Каира, наземным сообщением или внутренним перелетом по Египту", - напоминает Ассоциация туроператоров России. Прибывающие в Каир россияне получают визу по прилету, стоимостью $25, прибывающим в аэропорты на курорты виза бесплатна.

Рейсы из России на Мальдивы будут осуществляться в международный аэропорт города Мале (аэропорт Велана). Отсюда туристов будут развозить по другим островам. Въезд для россиян безвизовый.

Рейсы из России в ОАЭ будут осуществляться только в Дубай. "Остальные эмираты пока не пускают российских туристов, у них существуют свои правила, в том числе подразумевающие карантин. Таким образом, прилетевший в Дубай россиянин останется на территории эмирата Дубай. Виза, как и ранее, для россиян по прилету и бесплатна", - отметили в АТОР.

Во все три страны понадобится туристическая страховка, включающая лечение COVID-19. Авиакомпания Emirates включила предоставление международной страховки с покрытием лечения от коронавируса в стоимость билета.

Египет

С 15 августа все граждане иностранных государств, прибывающие на территорию Египта, обязаны предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на наличие коронавируса. Анализ должен быть сдан не позднее 72 часов до момента въезда в Египет.

"Срок в 72 часа отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в лаборатории (должны быть указаны в справке), а не от даты получения справки. Справка с результатами анализа должна быть выдана официальной лабораторией, и иметь печать лаборатории. Также справка должна содержать информацию о проведенном виде теста; должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR (метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, т.н. ОТ-ПЦР)", - указывает АТОР.

Справка с результатами теста должна быть выдана на арабском или английском языках, при этом она может быть загружена в смартфон туриста или быть в виде бумажного оригинала из лаборатории. Распечатанную черно-белую или цветную копию этой справки туристу необходимо иметь при себе. Копии сдаются в аэропорту. Сдать тест по прибытии в аэропорту Каира нельзя.

"Отметим, что для россиян, которые прибывают через третьи страны в египетские аэропорты курортных городов (Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Марса-Алам и Таба) справка с результатами теста из России не обязательна. Но в случае ее отсутствия им нужно будет пройти тестирование непосредственно по прибытии. Стоимость ПЦР-теста в аэропорту курортов составит $30. Оплатить тест можно только наличными (оплаты банковской картой через терминал пока нет)", - сообщили в АТОР. Результаты теста, сделанного в аэропорту курортов, сообщат через 12 часов, а до получения результатов туристы должны самоизолироваться в отеле и обслуживаться в номерах, до отеля им будет предоставлен отдельный трансфер. При прибытии в Каир и наличии справки с отрицательным результатом теста самоизолироваться не придется.

Мальдивы

Для въезжающих на Мальдивы также действует правило о наличии справки, сделанной не более чем за 72 часа до прилета. "По прилету все туристы обязательно проходят термометрию. Туристам с симптомами ОРВИ необходимо будет сделать ПЦР-тест за свой счет (стоимость около 100$). При положительном результате теста, туристы будут помещены на карантин в медучреждение с оплатой за свой счет. Также пассажирам нужно будет заполнить декларации о состояния здоровья", - отмечает АТОР. Форму можно заполнить в аэропорту по прилету на Мальдивы, для экономии времени эксперты рекомендуют заполнять форму в режиме онлайн на сайте миграционной службы Мальдивских островов не позднее 24 часов до вылета.

"При прохождении границы на Мальдивах необходимо иметь на руках распечатанный ваучер на проживание, билеты в обе стороны и медстраховку. На обратном вылете домой, для посадки на борт на а/к Etihad, Emirates, Qatar (список а/к может быть изменен) обязательно требуется отрицательный ПЦР-тест срок давности не более 72 часов до посадки в самолет. Для сдачи теста на Мальдивах, в 90% случаев, тест будет платный. Тест делают в самом отеле (где есть клиника и специальное разрешение) или на ближайших местных островах, где есть специализированная клиника", - добавили эксперты.

ОАЭ

Туристам, въезжающим в ОАЭ, понадобится справка, сделанная не более чем за 96 часов до вылета в Дубай (ПЦР-тест на COVID-19 в официальной лаборатории). Срок в 96 часов отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в лаборатории (должны быть указаны в справке), а не от даты получения справки. Справка должна быть выдана на английском языке. Принимается в аэропорту и в отеле только в печатном виде.

"Известно, что для перелета на Emirates также нужно для допуска на борт предоставить распечатанный бумажный результат теста на английском языке с печатью (электронные версии не принимаются). Несмотря на наличие справки с отрицательным тестом, полученной в России, по прилету в аэропорту Дубая россияне должны будут сдать еще один ПЦР-тест на COVID-19", - подчеркивает АТОР. В аэропорту Дубая нужно будет установить на свои смартфоны приложение для отслеживания местонахождения и состояния здоровья. Результат теста, сданного в аэропорту Дубая, появится в приложении через 6-12 часов.

"Карантинных ограничений после сдачи теста в аэропорту нет. Туристы могут проследовать в свой отель, где им рекомендуется не вступать в контакты с другими туристами до получения результатов теста (можно посидеть в номере или погулять на территории, не вступая в контакт с другими туристами, и т.п., главное - не появляться в общественных местах)", - заключили эксперты.