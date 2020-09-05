В Бразилии число смертей из-за коронавируса превысило 125 тыс.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Число летальных случаев заражения коронавирусом в Бразилии выросло до 125 502, из которых за минувшие сутки зарегистрировано 888. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу вечером данные Минздрава южноамериканской республики.

Количество новых случаев инфицирования за то же время выросло на 50 163, до 4 091 801. По информации ведомства, свыше 80% заразившихся (3 278 243) выздоровели, еще 688 056 пациентов остаются под наблюдением врачей.

Всего за предыдущую неделю зафиксирован 263 791 новый случай заражения - чуть меньше, чем неделей ранее (265 266). До этого на протяжении месяца данный показатель превышал отметку 300 тыс. Число новых летальных исходов также пошло на убыль: за тот же срок зарегистрированы 6 212 смертей, что стало самым низким показателем с середины мая.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США.