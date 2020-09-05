Роскосмос запустит совместно с партнером телеканал "Первый космический"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" в ближайшие месяцы совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей запустит телеканал "Первый космический". Об этом сообщил ТАСС источник в медиа.

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"Руководством госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название "Первый космический", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что тематика программ "Первого космического" будет посвящена космосу в целом, в том числе деятельности госкорпорации и входящих в нее предприятий.

"В эфире телеканала будут представлены эксклюзивные материалы о космосе, научных экспериментах, специальные репортажи и документальные фильмы. Канал в перспективе может выйти на круглосуточную работу", - отметил собеседник.

В настоящее время участники проекта ведут завершающие переговоры, продолжается подбор сотрудников, "первый эфир должен состояться в ближайшие месяцы", сказал источник. Собеседник не назвал партнера госкорпорации.

В Роскосмосе не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.