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Пандемия COVID-19

Власти Китая ужесточат требования в отношении пассажиров авиарейсов из США

КНР с 15 сентября обяжет пассажиров из Соединенных Штатов перед поездкой сдать тест на коронавирус

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Китайские власти намерены ужесточить требования в отношении пассажиров авиарейсов из США и с 15 сентября обяжут их перед поездкой сдавать тест на коронавирус. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу посольством КНР в Вашингтоне.

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"Данная мера нацелена на обеспечение безопасности международных авиаперевозок и снижение эпидемиологических рисков, - говорится в нем. - Все пассажиры, направляющиеся в Китай, обязаны сдать тест на нуклеиновые кислоты".

Согласно новому правилу, анализы должны быть получены не раньше, чем за три дня до вылета. Данная мера распространяется как на китайских, так и на американских граждан. В случае невыполнения данного требования Китай оставляет за собой право задержания и высылки нарушителей обратно в Соединенные Штаты.

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СШАКитайПандемия COVID-19
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