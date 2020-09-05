Уровень Амура у Хабаровска за сутки вырос до 481 см

ТАСС, 5 сентября. Уровень воды в реке Амур рядом с Хабаровском за сутки поднялся еще на 8 см, в регионе сохраняется угроза подтопления населенных пунктов. Об этом сообщается в субботу на сайте краевого правительства.

"Уровень Амура у Хабаровска за последние сутки поднялся на 8 см, до отметки 481 см. Непростая ситуация сложилась на левобережье напротив Хабаровска, где в зоне подтопления оказались дачные участки: на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный подтопило еще 60 садовых участков, всего в воде находятся 872 дачных участка. Также в зоне подтопления оказались 11 приусадебных и 113 дачных участков села Корсаково-2 Хабаровского района", - говорится в сообщении.

На месте организована работа двух контрольных групп спасателей, которые занимаются оповещением жителей.

Угроза подтопления дачных и придомовых участков также существует в Вяземском, Нанайском, Комсомольском и имени Лазо районах, где в воде оказались участки внутрипоселковых дорог. "На сегодня уровень воды у Хабаровска на несколько десятков сантиметров выше границы неблагоприятных явлений. Критический уровень у города составляет 600 см, - отметили в пресс-службе регионального правительства. - По прогнозам синоптиков, до этой черты вода не дойдет, однако власти заранее предусмотрели меры на случай негативного сценария".

В Хабаровске определены места для развертывания насосных групп, спланирована защита набережной и возможная отсыпка прохода в затон в район улицы Пионерской, как это было при прошлогоднем паводке. В Комсомольске-на-Амуре прогнозы более оптимистичные, однако там власти также заранее предусмотрели противопаводковые мероприятия, в том числе укрепление Мылкинской дамбы. Из-за угрозы паводков в Хабаровском крае действует режим повышенной готовности.