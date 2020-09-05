Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске. В ней принимают участие около 1 тыс. человек, сообщается на сайте администрации города.

"На площадь Ленина вышла едва ли тысяча человек", - говорится в сообщении.

Проведение акций является несанкционированным. Они не согласованы, поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка. С 11 июля в крае зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации, свыше 4,1 тыс. административных правонарушений, совершенных участниками так называемых автопробегов.

Сотрудники органов внутренних дел региона составили 173 протокола об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрен 151 материал, были арестованы 22 человека.

Люди с плакатами и флагами собрались на площади перед зданием краевого правительства и после традиционно пошли по центральным улицам города, передает корреспондент ТАСС.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Самые многочисленные акции проходят по субботам.