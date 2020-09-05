В Приморье сформируют дополнительные силы для борьбы с тайфуном, ожидаемым 7-8 сентября

Тайфун, по словам губернатора, ударит по тем же районам, по каким прошел и прошлый. Ожидается практически такой же ураганный ветер, но при этом с дождем. "Нужно уже сейчас начать подтягивать силы с других районов, а что касается энергетики, то и с других регионов", - приводит пресс-служба слова главы Приморья.

"Губернатор края Олег Кожемяко на оперштабе в субботу, 5 сентября, дал поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств создать резервы спасателей в каждом районе Приморья. Также глава региона обратился к руководителям энергосетевых предприятий и МЧС, заявив о необходимости переброски дополнительных сил и техники для создания боевого резерва на местах", - говорится в сообщении.

ТАСС, 5 сентября. Власти Приморья готовятся к новому тайфуну "Хайшен", приход которого в регион ожидается 7-8 сентября, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

Сформировавшийся в начале недели тайфун "Майсак" принес в Приморье 3 сентября ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. В результате происшествий во время урагана три человека погибли, 55 пострадали. В начале следующей недели новый тайфун "Хайшен" разовьется до супертайфуна и пройдет через северо-восточные провинции Китая недалеко от западных границ Приморского края, как и "Майсак". По прогнозам синоптиков Приморского гидрометцентра, 6 сентября тайфун достигнет пика своего развития, давление в его центре понизится до 915 гПа, а максимальный ветер достигнет 80 м/с.

Во вторник, 8 сентября, по мере продвижения вихря над Корейским полуостровом к северу его воздействие на погоду Приморья увеличится. Усилится ветер, дожди охватят большую часть территории, их интенсивность возрастет. Днем во вторник и в первой половине ночи на среду, 9 сентября, вихрь будет проходить на наименьшем расстоянии от Приморского края. В это время будет наблюдаться самый сильный ветер.

Последствия первого тайфуна

В результате тайфуна "Майсак" в регионе без электроснабжения остаются около 18 тыс. человек. По данным энергетиков, наиболее сложная обстановка в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах, на устранении аварий трудятся 18 бригад. "Большинство потребителей специалисты обещают подключить к электричеству до конца дня субботы", - отметили в пресс-службе.

В населенных пунктах продолжается ремонт поврежденных кровель многоквартирных домов. На сегодня из 146 крыш 33 уже отремонтированы, на восстановление 28 домов с серьезными разрушениями направят дополнительные средства.