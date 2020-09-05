В Железноводске в сентябре проведут экофестиваль "Большая уборка"

ПЯТИГОРСК, 5 сентября. /ТАСС/. В Железноводске (Ставропольский край) 18 сентября пройдет фестиваль чистоты "Большая уборка" . Об этом сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"18 сентября будет объявлен днем чистоты, у нас пройдет фестиваль чистоты "Большая уборка". К экоакции могут присоединиться все желающие. Участники будут разделены на небольшие группы и обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сообщил Моисеев.

По его словам, уборка пройдет в курортной зоне Железноводска. "А затем пригласим всех участников на совместный кинопросмотр на Феррум-площади, угостим вкусной кашей и ароматным чаем", - добавил Моисеев.

В администрации курорта добавили, что в рамках фестиваля "Большая уборка" пройдет экоквест, победители которого получат памятные призы.