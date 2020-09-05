Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и пожелал здоровья и счастья.

"Нашей прекрасной Москве исполнилось 873 года! От души поздравляю вас, дорогие москвичи, с праздником! Желаю крепкого здоровья, радости и счастья в семье!" - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

В своем блоге он отметил, что как и в Новый год, в дни рождения принято подводить итоги еще одного прожитого года. По словам мэра, 2020 год запомнится надолго. "Но все же не пандемией единой живет в этом году Москва. Даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети. Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра", - написал Собянин.

Мэр напомнил, что в правительстве Москвы сконцентрировали главные силы на борьбе с пандемией. Собянин подчеркнул, что нельзя полностью останавливать развитие города. "Все плохое рано или поздно пройдет. И нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов", - отметил глава города.

Он заключил, что все плохое пройдет и забудется, а новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 году, будут хорошо служить многим поколениям москвичей.

"Надеюсь, что у нас получилось. И 2020 год тоже оставит свой добрый след в истории Москвы. Некоторые из этих объектов мы успели открыть еще в январе-марте. Другие достраиваются и открываются уже в дни пандемии", - добавил мэр.