Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,03

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вновь повысился до 1,03, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Этот показатель оказался ниже единицы лишь в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших: Москве и Красноярском крае (0,99), а также в Иркутской области (0,98).

Коэффициент поднялся до 1,01 в Свердловской области, до 1,03 - в Воронежской области и Санкт-Петербурге, в Подмосковье он составил 1,04, в Нижегородской области - 1,06. В Ханты-Мансийском автономном округе и Ростовской области показатель вновь обновил максимумы за последние месяцы, увеличившись до 1,11 и 1,09 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.