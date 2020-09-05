В России за сутки выявили 5 205 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 5 сентября . /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 205, общее число заразившихся достигло 1 020 310. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже три недели не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Московской области (0,2%), Москве, Ямало-Ненецком АО, Тульской и Смоленской областях, Республике Тыва и Чеченской республике (по 0,3%).

В частности, новый 671 случай был выявлен в Москве, 195 - в Санкт-Петербурге, 168 - в Московской области, 154 - в Нижегородской области и 144 - в Ростовской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 164 425 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 379, всего уже выздоровели 838 126 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся превысила 82,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 312 пациентов в Москве, 234 - в Воронежской области, 216 - в Волгоградской области, 137 - в Московской области и 124 - в Кемеровской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 110 против 121 днем ранее. Всего от инфекции умерли 17 759 человек, что составляет 1,74% от всех инфицированных.

За сутки было зарегистрировано 19 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 11 - в Москве, по пять - в Воронежской, Свердловской и Новосибирской областях, еще в 32 регионах число умерших не превышало четыре.