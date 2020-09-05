Сотрудники столичной Росгвардии поздравили москвичей с Днем города

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичного главка Росгвардии поздравили москвичей и гостей с Днем города, перепев знаменитую песню "Я шагаю по Москве". Об этом ТАСС сказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Ежедневно сотрудники столичных подразделений Росгвардии осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают общественную безопасность в городе-герое Москве. Свою любовь к столице они выразили, исполнив строчки из всеми узнаваемой песни, в привычной для себя обстановке", - сказал собеседник агентства, отметив, что все, кто хоть раз побывал в российской столице, навсегда останется покорен красотой города, его архитектурой, видами Кремля, сиянием куполов храмов и церквей, уютом старинных улочек, величием высоток.

Москва в эти выходные, 5 и 6 сентября, отмечает свой 873-й день рождения. На фоне эпидемиологической ситуации по решению властей он пройдет без привычных масштабных гуляний и фейерверков, однако горожан и гостей столицы ждут развлекательные программы в учреждениях культуры, на районных фестивальных площадках и в парках.