Глава Московского межрегионального управления СК на транспорте освобожден от должности

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин освобожден от должности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Указом президента от должности руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России освобожден генерал-майор юстиции Вазюлин Сергей Анатольевич", - сказал собеседник агентства.

По его словам, исполняющим обязанности стал первый замруководителя управления Артем Петров.

Этим же указом освобожден от должности старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Владимир Костин.

Вазюлин работал в органах прокуратуры с 1999 до 2007 года, после чего перешел на службу в Следственный комитет. В январе 2015 года он был назначен замруководителя ММСУТ, через полтора года - первым заместителем, а в феврале 2018 года - руководителем управления.