Северный речной вокзал и прилегающий парк в Москве открыли для посещения после реставрации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Здание, парк и набережная Северного речного вокзала в Москве вновь открыты для посетителей после реставрации и благоустройства. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре работ по реставрации вокзала и благоустройству прилегающего к нему парка и набережной.

"Какой замечательный подарок мы сделали ко Дню города. Один из самых популярных вопросов, когда встречался с жителями, меня спрашивали, когда будет реконструирован речной вокзал, когда будет восстановлен парк Северного речного вокзала, причалы, набережная, которая была в плачевном состоянии, мы практически потеряли этот памятник [Северный речной вокзал] Три года работы: взыскания, проектирование, обсуждение проектов реконструкции и восстановления [объекта] и т. д. И теперь можно сказать, что жемчужина города возвращена москвичам", - сказал Собянин.

По его словам, реставрация памятника архитектуры Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка являются крупнейшим проектом создания качественной городской среды, который власти Москвы реализуют в 2020 году. Работы в основном завершены. Начиная с субботы здание вокзала и парк вновь принимают гостей.

О вокзале

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, проект реставрации вокзала предусматривает возрождение исторической функции вокзала как транспортного объекта и места для круглогодичного отдыха москвичей. Кроме того, вокзал-дворец может быть вновь использован для киносъемок и проведения важных общегородских мероприятий. Музей в здании вокзала будет интересен тем, кто интересуется историей московского транспорта. Речная навигация в московской акватории теперь будет открываться и закрываться на Северном речном вокзале.

Капитально отремонтированы все 17 причалов вокзала. Организовано электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, что позволит отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки, что позитивно скажется не только на экологии парка, но и близлежащих жилых кварталов. После реставрации и приспособления для современного использования Северный речной вокзал может принимать или отправлять до четырех судов одновременно и до 24 судов в сутки, пропускная способность вокзала составит свыше 1,5 млн пассажиров за сезон.

Для посадки и высадки пассажиров к зданию вокзала могут подъехать автомобили такси, каршеринга и частный легковой транспорт. Но для проезда к причалам необходимо будет воспользоваться специальным электротранспортом: для обслуживания вокзала и прилегающего парка приобретено 57 пассажирских электромобилей, включая детский поезд, и 10 небольших электрических грузовиков тульского производства.

Здание вокзала приспособлено для комфортного доступа маломобильных граждан и оборудовано архитектурно-художественной подсветкой фасадов. В здании вокзала будут работать: ресторан "Волга-Волга"; смотровая площадка на крыше, откуда открывается панорама на Химкинское водохранилище; исторический зал ожидания и регулярно обновляемая выставка музея "Московский транспорт"; историческая зона - "Зал особого назначения"; сувенирная лавка и книжный магазин; главный холл вокзала и офис туроператоров.

Также на набережной будут работать: кассы по продаже билетов на экскурсионно-прогулочные маршруты, торговый павильон с сувенирами, рестораны и кафе, включая: кафе "Дружба"; ресторан "Kurnik"; кафе "Юг"; ярмарка морских блюд; ресторан-пляж "Речной" в лаунж-зоне набережной. К следующему летнему сезону в южной части набережной для посетителей будет открыта зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом. Пляжная зона будет оборудована шезлонгами и зонтиками для защиты от солнца. В павильоне для посетителей появятся душевые кабины, раздевалки с сейфовыми ячейками, санузлы, зону выдачи полотенец, кассовый блок. Также на набережной расположена уменьшенная копия Канала им. Москвы - ручей со шлюзами и подсветкой.

Кроме того, в парке Северного речного вокзала воссоздали и отреставрировали исторические фонтаны и скульптуры. На площади перед зданием вокзала расположился новый сухой светодинамический фонтан. Для отдыха и развлечений посетителей обустроены 11 детских и спортивных площадок, где можно поиграть в стритбол, настольные игры, пинг-понг, волейбол и другие подвижные игры. Зимой можно будет покататься на коньках.