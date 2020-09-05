{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

Мэр города отметил, что в регионах продолжается первая волна заболевания
Мэр Москвы Сергей Собянин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Второй волны коронавируса в России нет, сейчас в регионах страны продолжается первая. Такое мнение высказал в субботу мэр столицы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".

По словам мэра, несколько регионов, среди которых и столица, пиковые значения заболеваемости в основном уже прошли. "Она [пандемия] не исчезла, но максимальные значения ушли, другие регионы - только подступились, третьи регионы находятся прямо в эпицентре этой ситуации", - продолжил градоначальник. Он подчеркнул, что в данном случае "очень важна настройка по регионам, а иногда даже по городам и муниципалитетам".

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Путин надеется, что москвичи относятся с пониманием ко Дню города без массовых мероприятий
Как отметил президент РФ, вынужденные ограничения нисколько не умаляют значения этого праздника
Читать полностью