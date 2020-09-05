Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Второй волны коронавируса в России нет, сейчас в регионах страны продолжается первая. Такое мнение высказал в субботу мэр столицы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса.

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".

По словам мэра, несколько регионов, среди которых и столица, пиковые значения заболеваемости в основном уже прошли. "Она [пандемия] не исчезла, но максимальные значения ушли, другие регионы - только подступились, третьи регионы находятся прямо в эпицентре этой ситуации", - продолжил градоначальник. Он подчеркнул, что в данном случае "очень важна настройка по регионам, а иногда даже по городам и муниципалитетам".