С начала пандемии в Ивановской области произвели более 20 млн масок и защитных костюмов

ТАСС, 5 сентября. Предприятия Ивановской области с начала пандемии произвели более 20 млн масок и почти 900 тыс. защитных костюмов для "красной" зоны. Об этом в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале " Россия-24 " в субботу сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"С начала пандемии в Ивановской области было произведено почти 900 тыс. защитных костюмов для "красной" зоны и более 20 млн масок, но это было сделано все в максимально короткие сроки, и перебоев практически не было, может быть, только в самое первое время", - сказал глава региона.

Как отметил Воскресенский, руководящий рабочей группой "Здравоохранение", работа по налаживанию производства средств защиты координировалась на площадке Госсовета.