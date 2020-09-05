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С начала пандемии в Ивановской области произвели более 20 млн масок и защитных костюмов

Работа по налаживанию производства средств защиты координировалась на площадке Госсовета, сообщил губернатор региона

ТАСС, 5 сентября. Предприятия Ивановской области с начала пандемии произвели более 20 млн масок и почти 900 тыс. защитных костюмов для "красной" зоны. Об этом в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24" в субботу сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

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"С начала пандемии в Ивановской области было произведено почти 900 тыс. защитных костюмов для "красной" зоны и более 20 млн масок, но это было сделано все в максимально короткие сроки, и перебоев практически не было, может быть, только в самое первое время", - сказал глава региона.

Как отметил Воскресенский, руководящий рабочей группой "Здравоохранение", работа по налаживанию производства средств защиты координировалась на площадке Госсовета.

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РоссияИвановская область
Пандемия COVID-19
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