В КЧР более 100 памятников Великой Отечественной войны нанесут на интерактивную карту

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты создали цифровые копии 111 мемориальных объектов Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии. Все памятники и мемориалы будут нанесены на интерактивную общероссийскую карту, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", курировавшего эту работу.

"В Республике Карачаево-Черкесии оцифрованы 111 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Данные будут представлены для размещения на интерактивной общероссийской карте памятников и мемориалов. Можно будет увидеть фотографии памятника, 3D-изображение, точное месторасположение объекта", - рассказали в пресс-службе.

В процессе оцифровки во время выездов на место оценивалось состояние каждого памятника и мемориала. "В процессе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в республике уже проводился подобный анализ, были проведены ремонты. Дополнительное обследование подтвердило, что все указанные памятники находятся в надлежащем состоянии", - пояснили в пресс-службе.

Создание интерактивной общероссийской карты мемориальных объектов Великой Отечественной войны предусматривает проект партии "Единая Россия" и Минобороны РФ "Я.Помню". В тестовом режиме карта была запущена 22 июня 2020 года. На первом этапе на карту были нанесены объекты, находящиеся в Московской области. После оцифровки памятников в регионах карта поэтапно дополняется новыми точками.