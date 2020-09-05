Названы вакансии в регионах с зарплатой более 100 тыс. рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Большинство вакансий с заработной платой от 100 тыс. рублей находятся в регионах Крайнего Севера. Об этом в субботу сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу портала HeadHunter.

Самый высокий доход имеют топ-менеджеры (37% вакансий с зарплатой 100 тыс. рублей, 7,7% от 200 тыс. рублей и 2,5% от 300 тыс. рублей), добытчики сырья (31,5%, 2,6% и 0,2% соответственно), IT-специалисты (23,4%, 4,4% и 0,7%) и строители (14%, 1,4% и 0,5%), сообщили в пресс-службе HeadHunter.

По данным аналитиков портала, на Чукотке зарплаты от 100 тыс. рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии - в 20,7%, в Магаданской области - 19,1%, в столице таких лишь 18,3%. По сравнению с прошлым годом доля вакансий с зарплатой больше 100 тыс. рублей во всей стране выросла на 1,2%, отметили в HeadHunter.