Копию знамени, утраченного в советско-финляндскую войну, передали в музей Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. /ТАСС/. Единственную копию наградного красного знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии, воевавшей на территории Карелии в годы советско-финляндской войны 1939-1940 годов, в субботу торжественно передали властям республики. Восстановленный штандарт будет храниться в Национальном музее Карелии, сообщил ТАСС министр культуры региона Алексей Лесонен.

"Потеря знамени - это самое страшное, что может случиться с воинским подразделением, и поэтому сегодня мы, сделав эту копию, все-таки хотели отдать дань памяти всей 18-й [дивизии], всем погибшим, которые легли в нашу землю, потому что реально Республика Карелия получила свои очертания, свое оформление еще и благодаря их подвигу. Знамя будет храниться в Национальном музее", - сказал собеседник агентства.

Инициатива воссоздать знамя принадлежит общественной организации "Офицеры России", карельскому отделению Российского военно-исторического общества и ДОСААФ Карелии. Поддержку проекту оказало также Министерство культуры региона.

Знамя стрелковой дивизии было захвачено финской армией после боя под Питкярантой, произошедшего в ночь с 28 на 29 февраля 1939 года. Его сняли с тела убитого начальника политотдела дивизии Алексея Разумова. Сегодня оригинал штандарта, созданный в 1926 году, находится в военном музее Хельсинки. Его копию по технологиям того времени создали в швейном цехе Новосибирска.

"Это единственная копия в России. Мысль [сделать ее] возникла два года назад, мы ее вынашивали все это время, искали возможность реализовать, и в год 80-летия окончания войны у нас это получилось. Это большой праздник, в том числе для моей семьи: мой дед [воевал] в 56-м разведбатальоне 18-й дивизии, он погиб 23 февраля 1940 года. Всю жизнь у меня, у бабушки, у мамы была всего одна похоронка и больше ничего. Сегодняшний день для меня - это символ, что он наконец пришел домой", - рассказал руководитель карельского отделения "Офицеров России" Валерий Таборов.

Копия знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии послужит началом новой экспозиции о войне, которую в будущем планируется создать в Национальном музее Карелии. По словам министра культуры республики, власти также намерены привести в порядок защитные сооружения армии противника, которые находятся в Медвежьегорском районе и постепенно разрушаются.

О советско-финской войне 1939-1940 годов

Война между СССР и Финляндией продолжалась с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Основной театр военных действий располагался на пограничной территории двух стран, где находятся современные Ленинградская и Мурманская области, а также Республика Карелия. Причинами военного конфликта послужили ряд территориальных и дипломатических взаимных претензий двух стран после объявления Финляндии о независимости (до второй революции 1917 года страна входила в состав Российской империи).

Данные о числе погибших в результате войны до сих пор разнятся - историки обеих стран называют цифры от 140 до 200 тыс. человек. Также до настоящего времени российские и финские историки не пришли к единому мнению о числе раненых солдат и офицеров.

Результатом войны стал Московский мирный договор, который был заключен между СССР и Финляндией 12 марта 1940 года. Договор изменил советско-финляндскую границу - к Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний, а Ладожское озеро полностью оказалось в границах советского государства.