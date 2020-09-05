Путин надеется, что москвичи относятся с пониманием ко Дню города без массовых мероприятий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что проведение Дня города Москвы без массовых мероприятий из-за сохраняющихся ограничений, связанных с коронавирусом, найдет понимание у москвичей и гостей столицы.

Выступая в субботу на торжественном мероприятии по случаю Дня города в концертном зале "Зарядье", Путин поздравил жителей Москвы с праздником.

"В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны", - сказал президент РФ.

Действия властей города

Путин также заявил, что все городские службы Москвы в период эпидемии коронавируса действовали быстро, грамотно, слаженно и в целом эффективно.

"Все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно", - сказал глава государства. Он отметил, что в столице за крайне короткий срок было организовано все необходимое для лечения заразившихся коронавирусом, профилактики нового заболевания, обеспечения жизнеспособности города и безопасности москвичей.

Работа волонтеров

Путин признался, что его обрадовало, как москвичи, в том числе известные, включились в волонтерскую работу. Президент поблагодарил их за смелость и солидарность.

"Среди тех, кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей - актеров, музыкантов. Никто не брезговал этой работой. Наоборот, что меня радовало, вы знаете, было приятно смотреть - гордились этим, и по праву", - сказал глава государства.

Российский лидер заметил, что волонтеры своей самоотверженностью заслужили огромное уважение москвичей.

"В период самоизоляции в это движение включились более 22 тыс. людей разных возрастов, профессий и социального статуса", - отметил он. Путин подчеркнул, что всех добровольцев объединило стремление быть полезными, внести свой вклад в борьбу с эпидемией. "Я благодарю вас за смелость и солидарность, за ваши чуткие, добрые сердца", - заключил президент.