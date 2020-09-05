В Волгограде ко Дню города завершили работы по созданию памятника-бронекатера

ВОЛГОГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию мемориального комплекса с затонувшим осенью 1942 года бронекатером БК-31, поднятым со дна Волги в 2017 году, на набережной Волгограда завершились ко Дню города, который отмечается в эти выходные. Торжественное открытие памятника состоится позднее из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Все работы по созданию музея под открытым небом, которые мы планировали, завершены ко Дню города. Бронекатер БК-31 занял свое место на нашей набережной, у Волги, где он героически сражался и погиб, выполняя боевую задачу", - приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова.

Глава региона уточнил, что торжественное открытие мемориала состоится позднее. По его словам, представители ветеранского сообщества обратились к властям, чтобы перенести торжественное мероприятие на более благоприятный санитарно-эпидемиологический период, "и мы пошли им навстречу". "Это очень важное событие для настоящего и будущего Волгоградской области и страны, поэтому хотелось, чтобы на открытии было много детей, были ветераны и их внуки, чтобы все видели, как бронекатер продолжает нести службу по защите нашей Родины, исторической памяти", - подчеркнул Бочаров.

В пресс-службе администрации города отметили, что 5 и 6 сентября Волгоград отмечает 431-ю годовщину своего образования, однако все массовые мероприятия проходят в онлайн-режиме.

Во второй половине дня в субботу в музее-панораме "Сталинградская битва" откроется интерактивная выставка "Бронекатер БК-31. Поиск", которая является частью большого образовательного проекта, поддержанного Фондом президентских грантов. На выставке будут представлены фотографии военного Сталинграда, современного Волгограда, артефакты, найденные во время подъема бронекатера и личные вещи команды. В комитете культуры региона отметили, что проект будет служить росту интереса молодых людей к работе по сохранению исторического наследия, вовлеченности молодежи в поисковое движение как инструмент изучения истории. Экспозицию пока смогут посещать группы не более пяти человек.

История корабля

Бронекатер БК-31 затонул 9 октября 1942 года у острова Голодный на середине Волги напротив Сталинграда. Один вражеский снаряд прошел через носовую часть, два других попали в моторный отсек. Команда во главе с 23-летним Павлом Никитиным героически сражалась до последнего, на бронекатере на левый берег Волги они переправляли раненых бойцов, мирных жителей.

Руководитель проекта создания мемориального комплекса Анна Василевская ранее рассказала ТАСС, что в ходе сложной инженерной операции по поднятию корабля со дна Волги в 2017 году были найдены останки 11 человек, предположительно, членов экипажа. Была проведена работа в архивах Министерства обороны РФ, удалось установить имена пяти героев- краснофлотцев. Весь экипаж перезахоронен на Россошинском военно-мемориальном комплексе под Волгоградом. Реставрационно-восстановительные работы на бронекатере длились более двух лет.