Власти Москвы готовы выделить более 94 млн рублей на детские новогодние праздники

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московская дирекция массовых мероприятий объявила два аукциона на общую сумму более 94 млн рублей на проведение праздников для детей во время новогодних каникул, включая "Елку мира" в Гостином дворе. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

"Оказание услуг по подготовке и проведению развлекательных интерактивных программ. Услуги по организации концертов и театральных постановок. Место оказания услуг: город Москва, Центральный административный округ, улица Ильинка, дом 4, атриум Гостиного двора. Минимальная начальная сумма договора составляет 49 292 666,70", - говорится в документах.

Согласно аукциону, планируется провести не менее 40 представлений, из них не менее 28 "Елок мэра", а также не менее 12 представлений на платной основе с декабря 2020 по январь 2021 года.

В рамках второго аукциона планируется провести новогодние театрализованные программы в зале на улице Ильинка, дом 4, вместимость зала не должна быть более 1,9 тыс. человек. Там также планируют провести не менее 40 мероприятий: "Елка мэра" (не менее 28) и не менее 12 представлений на платной основе. Стоимость контракта - 44,88 млн рублей.

"Запуск зрителей за один час до начала представления. Продолжительность каждого мероприятия: общий хронометраж - не менее 60 (шестидесяти) минут", - добавляется в материалах.