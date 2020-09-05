В Москве 100 тыс. жителей уже сделали прививку от гриппа

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Дополнительные пункты вакцинации от гриппа заработали в Москве из-за высокого спроса, за первые дни прививку сделали уже 100 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже 100 тыс. человек прошли вакцинацию за первые дни кампании - это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тыс. москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные точки, чтобы минимизировать время ожидания прививки. 10 дополнительных пунктов вакцинации уже начали свою работу с сегодняшнего дня", - сказала Ракова.

По ее словам, новые мобильные пункты вакцинации разместили у станций метро "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семеновская", "Новогиреево", "Митино", "Юго-Западная", "Молодежная", а также у железнодорожной станции Крюково и у входа на территорию ВДНХ. В каждом из этих пунктов будут работать по две машины скорой помощи.

Сейчас в столице работают около 450 точек вакцинации. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах, расположенных у станций метро, МЦК, на железнодорожных платформах и в центрах госуслуг "Мои документы". Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

"Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте департамента здравоохранения Москвы", - напомнила Ракова.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.