В Калуге запустили обратный отсчет до старта проекта "Новогодняя столица России"

ТАСС, 5 сентября. Обратный отсчет до старта проекта "Новогодняя столица России" запустили в субботу в центре Калуги, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе торжественной церемонии. "Новогодняя столица" откроет череду праздничных мероприятий, посвященных 650-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году.

"Новый год - самый любимый, самый ожидаемый праздник для всех нас, это время, когда мы подводим итоги, строим планы на будущее. Семь лет назад Министерство культуры инициировало проект "Новогодняя столица России". Он помогает объединиться абсолютно всем - местным властям, руководству региона, бизнесу, учреждениям культуры и реализовать самые смелые планы", - сказала Ярилова.

По словам врио губернатора региона Владислава Шапши, двухнедельная программа новогодних мероприятий уже сформирована, основные торжества развернутся на центральной улице Калуги.

"Проект замечательный. Он дает возможность раскрыть туристический и культурный потенциал региона. У нас есть все для того, чтобы во время новогодних праздников создать хорошее настроение калужанам и гостям", - добавил Шапша.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. 7 января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.