Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"У нас еще нет окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году. У нас будет на следующей неделе ряд совещаний, на которых это будет обсуждаться", - сказал министр.

Согласно законодательству, размер МРОТ на следующий год рассчитывается, исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года, который составил в 2020 году 12 392 рубля.

В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей.