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Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

Глава Минтруда отметил, что на следующей неделе пройдет несколько совещаний по этой теме
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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"У нас еще нет окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году. У нас будет на следующей неделе ряд совещаний, на которых это будет обсуждаться", - сказал министр.

Согласно законодательству, размер МРОТ на следующий год рассчитывается, исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года, который составил в 2020 году 12 392 рубля.

В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей.

Теги
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