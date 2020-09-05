Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в ЦАР

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи приземлился в субботу в аэропорту столицы Центральноафриканской Республики (ЦАР) городе Банги. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства РФ в ЦАР.

"Встречать российский самолет в аэропорт прибыл президент страны Фостен-Арканж Туадера", - отметил сотрудник российской миссии.

Глава государства принял участие в церемонии передачи медицинской помощи от РФ правительству и народу Центральноафриканской Республики. В нее вошли средства индивидуальной защиты от нового коронавируса и дезинфекторы.

На текущий день в ЦАР выявлено 4 729 инфицированных новым коронавирусом, 62 человека умерли.

Из Банги через два часа самолет МЧС вылетит в столицу Республики Конго Браззавиль, а оттуда в Зимбабве, где также будут переданы крупные партии гуманитарной помощи. Ее общий вес - 25 тонн. Помощь предоставляется по распоряжению правительства России.