Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за невыплаты кредита на 350 тыс. рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей для взыскания долга по оплате кредита на сумму более 350 тыс. рублей. Об этом сообщается на странице УФССП по Ярославской области "ВКонтакте".

Как уточнил ТАСС источник, телеведущая, которая родилась в Ярославле, задолжала более 350 тыс. рублей, необходимая сумма была списана с одного из ее счетов.

"При выходе по адресу установлено, что должница по месту регистрации появляется редко - женщина является телеведущей и проживает в другом городе. Судебные приставы выявили расчетные счета, принадлежащие должнице, в одном из городских банков. Денежные средства на счете должницы были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи sms-сообщения. <...> Практически 400 тыс. рублей было списано со счета в принудительном порядке", - говорится в сообщении на странице УФССП.