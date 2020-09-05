Посол РФ: история авиаполка "Нормандия - Неман" объединяет народы России и Франции

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что необходимо помнить о доверии между французскими летчиками полка "Нормандия - Неман" и их русскими товарищами при построении современных российско-французских отношениях. Такое мнение он выразил в субботу журналистам в связи с торжественной церемонией, посвященной 75-летию возвращения на родину этого военного формирования.

Он подчеркнул, что "память о "Нормандии - Неман" объединяет народы России и Франции". "Меняются поколения, приходят уже молодые, правнуки тех летчиков, которые воевали в эскадрильи "Нормандия - Неман", но дух остается, - продолжил посол. - Из года в год мероприятия, проводимые в честь летчиков "Нормандии - Неман", привлекают большое внимание потомков, и мы уверены, что эта история будет продолжаться".

По его словам, "вся жизнь героев "Нормандии - Неман" строилась на взаимном доверии". "Летчики верили своим механикам, и каждый из них делал все для того, чтобы это доверие не подорвать, - продолжил он. - К сожалению, в современном мире именно отсутствие доверия подстегивает всякого рода измышления, и очень важно поэтому помнить об этих отношениях".

По случаю знаменательной даты в главном храме вооруженных сил Франции - церкви Святого Людовика на территории исторического Дома Инвалидов состоялась памятная месса, участие в которой принял Мешков, представители верховного командования французских ВВС и руководители ассоциации "Нормандия - Неман".

"Нормандия - Неман"

Французская добровольческая истребительная эскадрилья "Нормандия" была создана в 1942 году и в соответствии с советско-французским соглашением базировалась на территории СССР. Соединение принимало участие в боевых действиях с 1943 года и было преобразовано в одноименный отдельный истребительный авиационный полк.

В ноябре 1944 года за заслуги в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман полк стал называться "Нормандия - Неман". Он принимал участие в Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме немецких войск в Восточной Пруссии (1945). Всего в составе авиаполка "Нормандия - Неман" воевали 96 французских пилотов, 42 из них погибли. За время боевых действий на советско-германском фронте летчики совершили более 5 тыс. боевых вылетов, провели около 900 воздушных боев, сбили более 270 немецких самолетов. Четверо летчиков удостоены звания Героя Советского Союза.

Летом 1945 года по завершении своей миссии летчики вернулись во Францию на самолетах, подаренных им верховным советским командованием.