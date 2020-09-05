В Москве состоялось открытие мультимедийной выставки "Память поколений"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Открытие мультимедийной выставки "Память поколений", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в субботу в историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ в Москве.

"В ноябре прошлого года в Манеже была открыта удивительная выставка художественных произведений и скульптур, посвященных Великой Отечественной войне, - "Память поколений". Провезти эту выставку по всей стране не представлялось возможным ни в каком виде. Это практически невозможно: технически, организационно, дорого финансово, но увидеть ее в центре Москвы, несмотря на огромный интерес, смогло ограниченное количество людей. Тогда было принято решение эту выставку оцифровать, и не просто оцифровать, а сделать из каждой картины историю. Эти картины оживают усилиями художников, компьютерных графиков, музыкантов, творцов. Плюс добавлена историческая составляющая, больше истории, текстов, рассказов, рассказывающих правду с акцентом на некоторых мифах, заблуждениях, которые в том или ином виде активно продвигаются в общественном сознании", - сказал в ходе церемонии открытия помощник президента РФ Владимир Мединский.

Председатель Патриаршего совета по культуре Московского патриархата митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) подчеркнул особую искренность произведений, представленных на выставке. "Это - особенное свидетельство современников, максимальной доступности в чувствах и переживаниях для нас искусство, эта живопись, и максимально честное. Мы брали самое живое, самое искреннее и написанное по-настоящему - кровью сердца. И даже люди, которые собирали эту экспозицию по всей стране, когда это все было собрано воедино, были просто потрясены", - сказал архиерей.

Война в работах живописцев

Мультимедийная экспозиция полотен "Память поколений", организованная при научной поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) в историческом парке "Россия - Моя История" - сводная ретроспективная выставка, посвященная теме Великой Отечественной войны. Она включает более 200 оцифрованных полотен известных отечественных художников XX и XXI веков: Александра Дейнеки, Павла Корина, Аркадия Пластова, Петра Кончаловского, Кукрыниксов, Ильи Глазунова, Гелия Коржева и других, собранных в восьми залах: "Начало войны", "Фронт", "Тыл и оккупация", "Победа", "Павшим вечная слава", "Старые раны. 1960-е", "Эхо прошедшей войны. 1970-1980-е", "Во имя жизни. 1990-2010-е".

Первые залы экспозиции рассказывают о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинства врага на оккупированных территориях, события на фронте и жизнь в тылу; показывают героизм защитников Советского Союза и, наконец, Победу. Вторая часть выставки, посвященная осмыслению тех страшных и героических лет в послевоенные годы, строится по хронологическому принципу.

Экспозиция выставляется в парке "Россия - Моя история" на ВДНХ с 5 сентября по 5 октября 2020 года. Она объединила собрания из 45 музеев страны. Экспозицию, посвященную празднованию юбилея 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, покажут более чем в 20 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.