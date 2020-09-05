Джазовый концерт, спектакль-прогулка и квесты пройдут на фестивале Довлатова в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Концерт ведущих джазовых музыкантов, лекции известных историков и литературоведов и виртуальный спектакль-прогулка пройдут в рамках фестиваля памяти писателя Сергея Довлатова в Санкт-Петербурге. Фестиваль открыли в субботу круглый стол о книжной жизни в "бронзовый век" (так Анна Ахматова называла культуру поколения Иосифа Бродского), а также сегвей-тур по довлатовским местам города.

"В 2020 году фестиваль посвящен бронзовому веку русской культуры. В рамках фестиваля запланировано около 30 бесплатных событий в онлайн- и офлайн-режиме: полюбившиеся горожанам экскурсии, квесты, уличные спектакли, интеллектуальные игры, и, конечно, лекции и круглые столы. Конференция "День Д - Бронзовый век" с участием Льва Лурье, Валерия Попова, Глеба Морева, Валерия Шубинского и многих других, лекция Дмитрия Быкова "Высоцкий и Бродский", выставка работ художника Михаила Беломлинского, концерт "Довлатов Jazz" с участием Владимира Волкова и Алексея Чижика", - рассказали журналистам организаторы.

Мероприятия фестиваля пройдут на нескольких площадках в историческом центре города. Это улица Рубинштейна, на которой жил писатель и где установлен памятник ему, это Новая сцена Александринского театра, Яани Кирик, Дом книги, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и ряд других. В дни фестиваля, 5 и 6 сентября, пройдут экскурсии по местам, связанным с писателем, с посещением его квартиры, а также виртуальный спектакль-прогулка режиссера Михаила Патласова "А я Довлатова видел". В воскресенье состоятся лекции о Невском проспекте как культурном феномене, о неофициальной поэзии Ленинграда, а также кинопоказ фильма "Бродский. Довлатов. Свобода последнего слова" режиссера Валерия Харченко.

"Впервые "День Д" развернет свою экспансию в Москве с 9 по 18 сентября пройдет выставка "Сергей Довлатов и его окружение. К 30-летию со дня смерти". Будут представлены книги с автографами, рукописи, фотографии из личных архивов друзей и коллег писателя. 19 сентября состоится благотворительный аукцион в поддержку "Дня Д - 2021" и фонда "Адвита", посвященный 80-летию Сергея Довлатова", - отметили организаторы.

"День Д" - это ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени, который реализуется как общественная инициатива. Впервые он прошел в 2016 году в Петербурге на средства краудфандинга. Кульминацией праздника стало открытие первого в России памятника писателю рядом с его домом на улице Рубинштейна, 23. В прошлом году гостями фестиваля стали около 15 тыс. человек.