В Татарстане открылась анимационная школа студии "Союзмультфильм"

ТАСС, 5 сентября. Анимационная школа "Союзмультфильма" со студией звукозаписи, мини-кинозалом и фотостудией открылась в городе Альметьевске в Татарстане. Об этом в субботу сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Сегодня в Альметьевске открылась анимационная школа студии "Союзмультфильм", построенная компанией "Татнефть", - говорится в сообщении.

В школе, построенной в микрорайоне Яшьлек, есть компьютерные классы для обучения техникам анимации в стиле 2D и 3D, мокап студия, зона комиксов, мини-библиотека, студия звукозаписи, мини-кинозал и фотостудия.

"Все пространства предусмотрены для углубленного изучения техник анимации, разработанных специалистами киностудии "Союзмультфильм". Школа позволит выстроить полный цикл от обучения до трудоустройства. Ребята смогут не только развиваться в творческой и креативной среде, но и получить востребованную специальность, чтобы найти в будущем работу по душе", - отмечается в сообщении.