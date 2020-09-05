В Петербурге ученые создали аппарат для экспресс-диагностики сердечно-сосудистой системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ разработали аппаратно-программный комплекс, который позволяет проводить пациенту самостоятельную экспресс-диагностику состояния сердечно-сосудистой системы и дистанционно передавать данные врачу. Разработка стала одной из лучших среди представленных на форуме "Армия - 2020", сообщили в пресс-службе вуза.

"Предложенный учеными ЛЭТИ прибор "Кардиоскрин" регистрирует электрокардиосигнал и позволяет обнаруживать основные угрожающие жизни человека ситуации, возникающие из-за патологий сердечно-сосудистой системы, и вырабатывать сигнал тревоги и предупреждения человека в режиме онлайн. Прибор сигнализирует о необходимости снижения нагрузки или обращения к врачу для проведения более углубленного исследования", - говорится в сообщении.

Как пояснили в вузе, разработка включает в себя выносное устройство, предназначенное для регистрации электрокардиосигнала, а также клиентский терминал на основе смартфона или планшетного компьютера. Он предназначен для обработки электрокардиосигнала и передачи информации на удаленный терминал - компьютер врача. Масса устройства составляет 80 г, а его размер не превышает 5 см в ширину.

"Фактически, "Кардиоскрин" - это таблетка от страха: люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обоснованно переживают за свое здоровье и боятся безболевой патологии, которую они могут не заметить. Прибор находится в высокой стадии готовности, содержит инновационные решения в области искусственного интеллекта. Его уникальность состоит в повышенной достоверности выработки сигнала тревоги, сигнала решения, обеспечиваемой использованием помехоустойчивых алгоритмов обработки электрокардиосигналов. Прибор заинтересовал экспертов и был высоко оценен как актуальный для армии России", - процитировали в университете профессора кафедры радиотехнических систем ЛЭТИ Александра Красичкова.

Как отметили в ЛЭТИ, прибор устроен таким образом, чтобы сократить в том числе нагрузку на врачей за счет выработки заранее определенных рекомендаций пользователю. "В этом случае полностью учитывается концепция персонализированной медицины путем индивидуальной настройки параметров системы и формирования персональных рекомендаций для пользователя. Автоматизированная рекомендация снизить нагрузку может не допустить дальнейшее развитие патологии и не потребует общения с оператором call-центра", - пояснили в университете.

Разработка заняла третье место в секции "Нейротехнологии и искусственный интеллект. Большие данные" крупнейшего международного военно-технического форума "Армия - 2020". В вузе также отмечают, что прибор востребован среди транспортных и авиакомпаний, у людей, которые потенциально относятся к группе риска по кардиологическому профилю или просто хотят контролировать свое здоровье, а также в профессиональном и любительском спорте.