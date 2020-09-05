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Кризис в Белоруссии

В Белоруссии проходит автопробег в поддержку Лукашенко

По данным агентства БелТА, в Борисове, Крупках, Жодине и Мстиславле также проходили провластные акции

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Автопробег в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в субботу в двенадцати регионах республики.

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Как сообщают белорусские СМИ, он стартовал у Кургана Славы в Смолевичском районе. Колонна автомобилей с национальными белорусскими флагами уже проехала в Жодине, Крупском, Березинском, Червенском, Пуховичском, Стародорожском районах.

По данным агентства БелТА, в Борисове, Крупках, Жодине и Мстиславле также проходили провластные акции.

В то же время в Минске проходит мотопробег. Порядка тридцати мотоциклистов с бело-красно-белыми флагами оппозиции движутся в общем транспортном потоке по улицам города. Милиция не создает помех для их движения. В частности, они заехали на площадь у станции метро "Пушкинская". Там находится импровизированный мемориал на месте, где погиб один из участников протеста 10 августа.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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