В Белоруссии проходит автопробег в поддержку Лукашенко

Как сообщают белорусские СМИ, он стартовал у Кургана Славы в Смолевичском районе. Колонна автомобилей с национальными белорусскими флагами уже проехала в Жодине, Крупском, Березинском, Червенском, Пуховичском, Стародорожском районах.

По данным агентства БелТА, в Борисове, Крупках, Жодине и Мстиславле также проходили провластные акции.

В то же время в Минске проходит мотопробег. Порядка тридцати мотоциклистов с бело-красно-белыми флагами оппозиции движутся в общем транспортном потоке по улицам города. Милиция не создает помех для их движения. В частности, они заехали на площадь у станции метро "Пушкинская". Там находится импровизированный мемориал на месте, где погиб один из участников протеста 10 августа.