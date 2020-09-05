Во Владикавказе открылась самая крупная в Северной Осетии школа

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Самое крупное учебное заведение общего образования Северной Осетии - гимназия "Диалог" на 1100 мест открылась во Владикавказ, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Уверен, в новой школе у ребят будет возможность раскрыть свой личностный потенциал, педагоги будут способствовать их стремлению к новым знаниям, духовному росту, здоровому образу жизни. Благодарю всех, кто причастен к строительству и открытию новой современной школы", - сказал на торжественной церемонии открытия школы глава республики Вячеслав Битаров.

В гимназии предусмотрено все для комфортной работы учителей и качественного образования учеников, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе школы создали первый в Северной Осетии Центр цифрового образования "IT-куб".

Также в распоряжении учеников: вестибюльная группа, библиотека, актовый зал вместимостью 660 мест, столовая на 550 посадочных мест, комплекс из двух спортзалов. Предусмотрены в новой гимназии кабинеты психолога и логопеда.

Строительство объекта велось в рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях государственной программы "Развитие образования", входящих в федеральный проект "Современная школа".

В 2020 году в системе образования Северной Осетии появятся пять школ на 2 850 мест. За счет федеральных средств капитально ремонтируются 11 республиканских школ. Также начнут функционировать 42 центра цифрового и гуманитарного профиля "Точки роста". В прошлом году было открыто 17 аналогичных центров, которые показали реальные результаты и свою востребованность среди школьников.