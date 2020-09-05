В Крыму на фестивале "Таврида - АРТ" прошел парад маломерных судов

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Яхты, галеры, фрегаты и старинные катера приняли участие в параде маломерных судов, который прошел в рамках фестиваля "Таврида - АРТ" в крымской бухте Капсель, сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

"5 сентября в бухте Капсель собрались яхты, галеры, фрегаты и старинные катера - на фестивале фестивалей "Таврида - АРТ" прошел стилизованный парад маломерных судов. Сами участники были одеты в соответствующие антуражу наряды. Шествие на воде проходит в дневное и вечернее время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках парада организовали конкурс, приз в котором - 1 млн рублей на ремонт и техническое обслуживание судна. Победителей определят в двух номинациях: "лучший кастомайзинг (оформление) лодки" и "лучшая иллюминация и подсветка маломерного судна". Итоги конкурса объявят на закрытии фестиваля фестивалей 5 сентября.

"Для участия в конкурсе капитаны и владельцы лодок представили свои экипажи в различных стилизациях. На параде прошли пиратские корабли, галеры под эпоху XVIII века и парусные лодки в иллюминации. Главные украшения водных объектов - алые паруса, цветные флажки и гирлянды", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что также участники парада снимутся в видеоролике, который будет транслироваться в социальных сетях и СМИ.

Добавляется, что вне конкурса в параде также принял участие трехмачтовый фрегат "Херсонес", который стал частью шоу "Таврида вдохновляет". В финальный день фестиваля выступил известный артист МОТ в коллаборации с молодыми певцами и хореографами и исполнил песню "Паруса".

Фестиваль "Таврида - АРТ", в котором принимают участие 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусства со всей России, проходит 2-6 сентября. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.