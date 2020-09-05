В РПЦ предостерегли власти от попыток тотального контроля частной жизни россиян

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) предостерегает государственные власти от попыток тотального контроля над частной жизнью людей при помощи электронных средств, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Если речь идет о попытках контролировать частную жизнь людей, контролировать то, что происходит у людей в мозгах, если речь идет о так называемом чипировании людей, когда им будут вживляться в мозг или какие-то иные телесные органы предметы, при помощи которых этих людей можно будет контролировать, <...> мы в том числе предостерегаем государственные власти от попыток взять личную жизнь граждан под тотальный контроль. И я надеюсь, что голос церкви будет в этом услышан", - сказал он, отвечая на вопрос телезрителя об использовании московскими властями технологии распознавания лиц в общественном транспорте.

Митрополит Иларион отметил, что необходимо при этом с пониманием относиться к мерам, принимаемым государственными и муниципальными властями в целях безопасности. "Если говорить о системе слежения, которая сейчас устанавливается в метро, в супермаркетах, в торговых центрах, то это та необходимая мера, которая позволяет предотвратить теракты, которая позволяет выследить террористов. <...> Я думаю, что к таким мерам нужно относиться с полным пониманием", - добавил архиерей.