Правила въезда в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Главное о коронавирусе за 5 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 020 310 случаев заражения, из них новых — 5 205. За сутки умерли 110 человек, за весь период — 17 759.
- Египет, Мальдивы и ОАЭ потребуют с россиян отрицательный результат теста на коронавирус за 72 или 96 часов до прилета. Количество рейсов в эти страны строго ограничено. При въезде понадобится туристическая страховка, включающая лечение COVID-19.
- Владимир Путин заявил, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии помогла не задушить экономику и "не пропустить удары коронавируса".
- На Алтае начали использовать психотерапию в санаторной реабилитации после коронавируса, так как последствия сложного лечения сказываются на эмоциональном и психическом состоянии пациентов.
Москва
- Всего зафиксировано 265 737 случев заражения, из них новых — 671 (данные Оперштаба Москвы).
- Власти Москвы не собираются переносить или останавливать программы по развитию города из-за пандемии.
- Пострегистрационные клинические исследования вакцины могут продлиться в Москве от двух до шести месяцев, сообщил Сергей Собянин.
- Мэр Москвы заявил, что в России нет второй волны коронавируса, в регионах продолжается первая волна заболевания.
Мир
- Всего зафиксировано более 26, 6 млн. случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова уже в октябре. При этом разработчики вакцины планируют обратиться к властям с коллективной просьбой не сертифицировать прививку до тех пор, пока не будет доказана ее полная безопасность и эффективность.
- Китай планирует ужесточить требования к пассажирам авиарейсов из США и с 15 сентября обяжет их перед поездкой сдавать тест на коронавирус.
- Миланский театр "Ла Скала" возобновил работу. Прерванный в феврале сезон открыли исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди в память о всех жертвах пандемии.
- Международный кинофестиваль в Марракеше отменен из-за пандемии.