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Пандемия COVID-19

Правила въезда в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Главное о коронавирусе за 5 сентября

© Станислав Красильников/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 020 310 случаев заражения, из них новых — 5 205. За сутки умерли 110 человек, за весь период — 17 759.
  • Египет, Мальдивы и ОАЭ потребуют с россиян отрицательный результат теста на коронавирус за 72 или 96 часов до прилета. Количество рейсов в эти страны строго ограничено. При въезде понадобится туристическая страховка, включающая лечение COVID-19.
  • Владимир Путин заявил, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии помогла не задушить экономику и "не пропустить удары коронавируса".
  • На Алтае начали использовать психотерапию в санаторной реабилитации после коронавируса, так как последствия сложного лечения сказываются на эмоциональном и психическом состоянии пациентов.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 26, 6 млн. случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова уже в октябре. При этом разработчики вакцины планируют обратиться к властям с коллективной просьбой не сертифицировать прививку до тех пор, пока не будет доказана ее полная безопасность и эффективность.
  • Китай планирует ужесточить требования к пассажирам авиарейсов из США и с 15 сентября обяжет их перед поездкой сдавать тест на коронавирус.
  • Миланский театр "Ла Скала" возобновил работу. Прерванный в феврале сезон открыли исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди в память о всех жертвах пандемии.
  • Международный кинофестиваль в Марракеше отменен из-за пандемии.
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Пандемия COVID-19
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