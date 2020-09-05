Митрополит Иларион считает неудачной затеей гибрид военной формы и рясы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Идея создания специального гибрида военной формы и богослужебного облачения для войсковых священников неудачная, в боевых условиях священнослужители могут переодеваться в обычную униформу военных, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я не поддерживаю такое облачение для священников (цвета хаки - прим. ТАСС), я думаю, что у священников при исполнении ими их прямых служебных обязанностей есть то облачение, которое сформировалось в течение веков. И священнослужители в армии, когда они занимаются пастырским окормлением военнослужащих, они, конечно, должны носить свою форму, а не какой-то гибрид военной формы с церковной священнической рясой. Создание некоего гибрида военной формы и священнической одежды мне представляется крайне неудачной затеей", - сказал он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его мнению, на поле боя священнослужителю будет крайне сложно исполнять свои обязанности - например, оказывать помощь раненым - в рясе. "Наверное, для таких ситуаций можно будет предусмотреть возможность для священнослужителя переодеваться в военную форму", - отметил архиерей.

Ранее в СМИ появились публикации, что на форуме "Армия-2020" представили камуфляжные полевые облачения для священников в армии и церковные свечи цвета хаки. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), который также является ключарем главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот", сообщил ТАСС, что показ не был согласован с церковью.