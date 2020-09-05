В РПЦ связали поражение правящей партии Черногории на выборах с конфликтом с церковью

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал поражение на выборах правящей Демократической партии социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, следствием конфликта с Сербской православной церковью. Об этом он заявил в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Я думаю, что это [проигрыш партии Джукановича на выборах] прямое следствие того конфликта с канонической церковью, который он затеял. Черногорская православная церковь, каноническая, которая находится в составе Сербской православной церкви - это церковь черногорского народа. Он попытался создать законодательную базу для отчуждения собственности канонической церкви с тем, чтобы потом храмы канонической церкви можно было передавать раскольникам, народ это понял, церковь стала на защиту своих святынь, все лето проходили массовые крестные ходы в Черногории в защиту своих святынь. К сожалению, Джуканович не внял голосу народа, он пошел против своего народа, и теперь он будет пожинать плоды того, что натворил", - сказал он.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов правящая партия не набрала достаточно голосов для формирования кабинета. Джуканович заявил, что он и его партия согласны с результатами парламентских выборов и переходят в оппозицию.

Ранее прихожане Сербской православной церкви (СПЦ) проводили в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Он предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ, речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.