Победители конкурса на "Тавриде" получили гранты на 15 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Гранты на 15 млн рублей вручили в субботу участникам конкурса молодежных инициатив на фестивале "Таврида" в Крыму, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

"Итоги грантового конкурса молодежных инициатив подвели на фестивале фестивалей "Таврида - АРТ" в Крыму. Публичную защиту прошли более 150 проектов. В итоге победителями стали 30 участников из 19 регионов России, на реализацию их проектов выделено 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Самый крупный грант получила Татьяна Черных из Бурятии. Ее проект "Отправная точка" для социального ориентирования молодежи на селе получил финансовую поддержку в размере 1 миллиона 160 тысяч рублей.

Грантовый конкурс прошел в номинациях: добровольчество, инициативы творческой молодежи, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укрепление семейных ценностей. Самая популярная номинация - инициативы творческой молодежи.

"В 2020 году мы внесли изменения в конкурс: теперь он общий для всех девяти направлений. В итоге у нас прошла одна большая церемония награждения для всех участников арт-кластера. Мы видим, как ребята воплощают свои идеи в жизнь и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаю всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В конкурсе приняли участие молодые деятели культуры и искусств от 18 до 30 лет. Свои проекты представили участники из 47 регионов России. Самыми результативными оказались Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика и Москва: по трое участников из этих регионов получили финансовую поддержку на реализации своих идей.

Защита проектов проходила в течение двух дней. В качестве идей молодые люди презентовали туристические экскурсии по регионам России, сценарии кинофильмов, концепции архитектурных бюро и региональных арт-кластеров, интенсивы по развитию движения КВН. Проекты молодых деятелей культуры и искусств оценивали эксперты креативных индустрий и Федерального агентства по делам молодежи по социальному проектированию.

О фестивале

Фестиваль "Таврида - АРТ", в котором принимают участие 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусства со всей России, проходит 2-6 сентября. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.