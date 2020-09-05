Правительство Петербурга выплатит премии в 200 тыс. рублей тридцати лучшим учителям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Тридцать лучших учителей петербургских школ, а также десять руководителей образовательных учреждений получат премии городского правительства в размере 200 тыс. рублей каждая. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, премиями награждены 10 лучших руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Размер премии - 200 тысяч рублей каждая. Премии получат 30 лучших учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. Размер премии - 200 тыс. рублей каждая", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства города по вопросам возобновления работы учреждений образования в очном режиме.

Конкурсный отбор проводил комитет по образованию. Решение о том, кому присудить премии, принимала специальная комиссия, в состав которой входили ученые, педагоги, руководители органов управления образованием.

В ходе совещания Беглов особо поблагодарил педагогов, отметив, что в период пандемии учителя вместе со всеми детьми перешли на дистанционное обучение, добавили в пресс-службе.

Губернатор также отметил, что все 687 петербургских школ, девять из которых - новые, успешно начали учебный год, в этом году образовательные учреждения приняли 62 тыс. первоклассников. "Бесплатные горячие завтраки, в соответствии с поручением президента, получают все ученики начальной школы. В целом мы получили хорошие отзывы о начале учебного года", - привели в пресс-службе слова Беглова. Основным приоритетом сегодня является соблюдение всех мер санитарной безопасности для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, отметил глава города.