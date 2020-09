Джонсон назвал неприемлемыми действия экоактивистов, заблокировавших газетные типографии

В ночь на 5 сентября активисты заблокировали подъезды к типографиям, результате чего во многих частях страны издания The Times, The Daily Mail, The Daily Telegraph, The Sun и The Financial Times утром не поступили в продажу