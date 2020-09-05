Джонсон назвал неприемлемыми действия экоактивистов, заблокировавших газетные типографии

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает неприемлемыми действия активистов природозащитного движения Extinction Rebellion, которые в ночь на субботу заблокировали подъезды к типографиям, где печатаются многие ежедневные национальные газеты. В результате во многих частях страны такие издания как The Times, The Daily Mail, The Daily Telegraph, The Sun и The Financial Times в субботу утром не поступили в продажу.

"Свобода прессы имеет жизненно важное значение, так как позволяет призывать действующее правительство и другие институты власти к ответу по вопросам, имеющим ключевое значение для будущего нашей страны, включая борьбу против изменения климата. Совершенно неприемлемо подобным образом ограничивать доступ общественности к новостям", - написал Джонсон на своей странице в Twitter. Глава британского МВД Прити Пател поддержала главу правительства, назвав действия протестующих "атакой, направленной против свободной прессы, демократии и британского общества".

Несколько сотен экоактивистов в ночь на субботу заблокировали машинами подъезды к крупным типографиям в графстве Хартфордшир к северу от Лондона, а также в североанглийском графстве Мерсисайд близ Ливерпуля. На пути грузовиков и полицейских автомобилей протестующие также возвели строительные леса из бамбука, забравшись на самый верх пятиметрового сооружения, что сделало проезд по дороге опасным для жизни людей. К утру сотрудники правоохранительных органов задержали больше 70 протестующих.

Сторонники Extinction Rebellion объясняют свои действия тем, что британские газеты, которые издает медиахолдинг News Corp Руперта Мердока, не уделяют достаточно внимания теме изменения климата планеты.

С 1 сентября Extinction Rebellion осуществляет запланированные на 10 дней акции в Лондоне и других британских городах. Участие в них принимают тысячи человек. За первые четыре дня протестов полиция задержала свыше 600 нарушителей порядка, мешавших движению транспорта и блокировавших входы в здание британского парламента. В субботу днем протестующие устроили футбольный матч на Трафальгарской площади, распространяя листовки, в которых британский банк Barclays обвиняется в финансировании компаний, добывающих и использующих ископаемые виды топлива.

Движение, созданное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью с помощью масштабных акций подтолкнуть политиков к борьбе против изменения климата. В апреле и октябре 2019 года активисты устраивали двухнедельные протесты в Лондоне, блокируя движение на транспортных магистралях столицы, мешая работе метро и аэропорта Лондон-Сити. Они также перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи и штаб-квартиры вещательной корпорации BBC. Тысячи активистов были задержаны полицией.